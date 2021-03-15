В Самаре почти за 3 млрд рублей обновят теплосети к отопительному сезону

Обновление теплосетей в текущем году планируется осуществить за 2,9 млрд руб. Работы проведут в рамках подготовки к отопительному сезону 2021 – 2022 годов. Сумма выделенных на эти цели средств на один млрд руб. больше изначально запланированной. Об этом сообщает городская администрация.

«Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в ценовую зону теплоснабжения, так называемую “альтернативную котельную”»,– говорится в сообщении.

За счет ремонта коммуникаций в текущем году планируется заменить в Самаре более 65 км теплотрасс. В минувшем году было обновлено только 32 км коммуникаций.

Георгий Портнов