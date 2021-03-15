Мишустин возмутился неисполнением его поручения о втором дальневосточном гектаре

Премьер Михаил Мишустин попросил оперативно исполнить его поручение по выдаче второго дальневосточного гектара тем, кто успешно освоил первый. На заседании правительства он поинтересовался у ответственных, почему оно до сих пор не реализовано. Поручение должны были рассмотреть до середины осени.

Премьер напомнил, что в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток предприниматель Михаил Утробин предложил «при удачном освоении дальневосточного гектара» дать возможность получил второй. Сам бизнесмен взял еще десять гектаров, «но уже вне программы». «Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям — очень правильное»,— сказал господин Мишустин.

Премьер считает, что нужно расширять возможности программы. «Только у меня вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить»,— добавил глава правительства.

Господин Мишустин обратил внимание членов правительства, что работы по программам и проектам должны вестись «четко определенные для них сроки». Он потребовал навести порядок «в вопросах исполнительской дисциплины». «Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения».

Михаил Мишустин дал поручения по итогам поездки на Дальний Восток в конце августа. Он подписал около 70 поручений — от решения локальных проблем, вроде завершения строек, до ускорения развития макрорегиона в целом. Ответственными за исполнение поручений были назначены не только ведомства, но и в рамках усиления личной ответственности профильные вице-премьеры.

Подробнее о поручениях — в материале “Ъ” «Дальнему Востоку много чего поручено».