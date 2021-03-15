«По концепции и локации проекты стали более разнообразными»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какой сегмент пользуется большим спросом.

Клиенты высокобюджетного рынка недвижимости скорректировали свои предпочтения. И все чаще теперь останавливают выбор на новых проектах, а не на объектах вторичного сегмента. По данным аналитиков компании Savills, за два года спрос на лоты стоимостью более миллиона в дорогих новостройках вырос более чем на 50%.

В элитном сегменте объем сделок прибавил 14%, в то время как интерес ко вторичному жилью, наоборот, сократился. К примеру, в феврале 2021 года количество договоров по этому сегменту снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По долям спрос на дорогое жилье между вторичным рынком и новостройками сейчас распределяется почти равномерно — 51% против 49%. Примерно такое же соотношение брокеры фиксировали и в прошлом году. Но два года назад большинство клиентов выбирали готовые объекты вторичного рынка, а не новостройки — 67% сделок против 33%.

Эксперты считают, что сейчас можно с уверенностью говорить, что покупатели высокобюджетного жилья стали отдавать предпочтение первичному рынку, все меньше интересуясь лотам от собственников, и этому есть объяснение.

Во-первых, стало больше новых качественных проектов: если в 2019 году на рынке продажи велись в 64 комплексах, то в настоящий момент в экспозиции представлено 76 объектов. При этом сами проекты стали более разнообразными как по концепции, так и по локации, удовлетворяя самым разным потребностям покупателей. Во-вторых, на рост активности на первичном рынке повлияло увеличение доли предложения с отделкой, а в некоторых случаях и с меблировкой.