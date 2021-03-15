В Саратове у прохожего изъяли коробок с наркотиками

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, ночью 14 марта у одного из домов по 2-му Украинскому проезду сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двоих мужчин, якобы ожидавших такси. При виде патрульной машины они заметно занервничали. При проверки личности горожан было установлено, что 43-летний находится в розыске по подозрению в краже, а у 48-летнего был обнаружен пластиковый коробок с наркотическим веществом. Мужчина признался, что приобрел запрещенные вещества для собственного потребления.

марина Ковалева