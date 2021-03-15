16% воронежцев готовы покупать машины онлайн

В Воронеже 16% автомобилистов готовы приобрести машину онлайн с доставкой до двери, не видя ее вживую. Об этом говорится в проведенном специализирующимся на автокредитовании РГС-банке (принадлежит ФК «Открытие») исследовании, с которым познакомился “Ъ-Черноземье”.

В банке также сообщили, что помимо готовых на полностью дистанционную сделку 16%, «весомая доля автовладельцев готова к прохождению части дистанционного клиентского пути».

43% автомобилистов Воронежа, по оценке банка, могут определиться в интернете с маркой и моделью при покупке, 35% — выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнить цены. 20% готовы на онлайн-бронирование автомобиля у дилеров. 21% готов заранее и оплатить машину, однако забрать ее лично в автосалоне.

«По результатам опроса, готовые купить машину в интернете автомобилисты, ответили, что покупать машину дистанционно было бы удобнее в случае оформления всего спектра услуг, от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций в одном месте»,— прокомментировали в банке.

Сергей Калашников