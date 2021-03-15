На Атоммаше начали изготавливать реактор для турецкой АЭС «Аккую»

На Волгодонском филиале «Атоммаш» АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) начато изготовление корпуса реактора для третьего энергоблока турецкой АЭС «Аккую». Об этом сообщает пресс-служба «АЭМ-технологии».

Как отмечается в сообщении, заготовки для реактора прошли входной контроль, в частности, измерение 3D-сканером. «На обрабатывающих центрах выполняется механическая обработка обечаек зоны патрубков и фланца для первой защитной наплавки»,— сообщает пресс-служба. Специалисты приступили к изготовлению патрубков системы аварийного охлаждения активной зоны. Затем пройдут контрольные мероприятия, а также наплавка и сварка патрубков. «Оборудование для первого энергоблока мы сделали, и оно уже находится на площадке строительства. Это позволяет рассчитывать на то, что изготовление для других трех блоков будет идти в соответствии с намеченными графиками»,— сказал генеральный директор «АЭМ-технологии» Игорь Котов, его слова приводятся в сообщении.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. В нем находится активная зона и внутрикорпусные устройства. Вес корпуса реактора ВВЭР-1200 имеет массу более 330 т, его высота составляет 12 метров, а диаметр — 4,5 метра.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, которая строится в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Наталья Шинкарева