В Сириусе собираются запретить мототакси

Врио главы Сириуса Андрей Столяров заявил о намерении запретить услуги так называемых тук-туков или мототакси. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В одном из постов господин Столяров поблагодарил полицию за активизацию работы по пресечению незаконной стихийной торговли и отметил, что теперь власти федеральной территории намерены начать борьбу с тук-туками.

«На очереди «тук-туки». Заканчиваю оформление спецстоянки. Начнем изымать как вещественное доказательство оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кого касается, лучше сеичас закругляитесь и сберегите свои тарантаики для хозяиственных нужд. На даче можете мешки с картошкои возить, но не людеи в федеральнои территории. Потом не обижаитесь, я предупредил», - написал Андрей Столяров.

К следующему посту врио главы Сириуса прикрепил видео, снятое городской камерой наблюдения, на котором зафиксировано ДТП с участием моторикши. В комментариях к обоим постам развернулась дискуссия, в связи с чем господин Столяров предложил провести круглый стол с участием ГИБДД, представителей городского департамента транспорта и хозяев мототакси.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года депутаты Заксобрания Краснодарского края одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов за навязывание услуг в общественных местах. Размер штрафа для «зазывал» составит 5 тыс. руб.

Виктория Колганова