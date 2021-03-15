Новые горизонты вместе с заводом «Контур»

Современное жилищное строительство – это не только четкое соблюдение технологии и применение качественных материалов. Это слаженная работа команды, в которой каждый стремится к общей цели: строить надежно и качественно.

Группа компаний «Контур» (один из крупнейших региональных производителей «УТК» – панелей, специализируется на малоэтажном строительстве по технологии SIP) провела в Нижнем Новгороде первый федеральный слёт своих дилеров. На мероприятие собрались представители компании со всей России – от Москвы до Сибири, а также из стран ближнего зарубежья.

Двухдневная программа форума включала семинары и тренинги по технологическим, правовым, финансовым и маркетинговым вопросам, а также детальное знакомство с циклом производства «УТК» – панелей, организованного на собственных мощностях ГК «Контур».

«Мы решили собрать дилеров не только для обмена опытом и информирования о новых технологиях, – рассказывает генеральный директор ГК «Контур» Альберт Гук. – Главное – передать партнерам наше ощущение бизнес-миссии: «Используя с умом свои ресурсы, мы комплексно и нетрадиционно подходим к созданию комфортной жизни в современном доме». Мы заинтересованы в том, чтобы компетентные в строительстве люди, профессионалы своего дела работали во всех регионах нашей страны, строили быстро, надежно и качественно, с уверенностью в технологии и качестве материалов.

ГК «Контур» была основана в 2004 году. Компания специализируется на малоэтажном домостроении из «УТК» – панелей собственного производства: возводит жилые дома и коттеджи, дачные и гостевые дома, бани, административные здания, магазины и склады, объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения. Компетенции холдинга и полный комплект документации для проектирования, изыскания и строительства позволяют выполнять весь цикл работ по малоэтажному панельно-каркасному домостроению.

Главное преимущество ГК «Контур» – годами отработанные строительные технологии и материалы собственного производства: на мощностях завода «Контур» выпускаются готовые к возведению домокомплекты. Высокоточная полностью автоматизированная производственная линия, в сочетании с четким контролем на всех этапах исключают брак и гарантируют конструкционную прочность «УТК» – панелей, которые не требуют дополнительной теплоизоляции и ограждающих конструкций.

Авторитет ГК «Контур» признан на региональном и федеральном уровнях: компания входит в состав Нижегородской ассоциации малоэтажного строительства и некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей».

ГК «КОНТУР»

Производство и строительство домов из панелей УТК по СИП технологии (zavodkontur.com)