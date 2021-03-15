Городской пассажирский транспорт в Петербурге за три года планируют перевести на газ

Городской пассажирский транспорт в Петербурге в 2021-2023 годах будет поэтапно переводиться на газомоторное топливо. Как сообщили в Смольном, соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива подписали губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

В Петербурге сеть автомобильных газонаполнительных станций вырастет до 25 заправок. Перевод на газ затронет автомобильный, водный транспорт и коммунальную технику. На развитие рынка газомоторного топлива в ближайшие два года будет направлено 430 млн рублей бюджетных средств. Предприниматели и организации, которые будут переводить свой транспорт на газомоторное топливо, получат финансовую поддержку. В текущем году на эти цели предусмотрены более 21 млн рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Транспорту Петербурга поддадут газу».