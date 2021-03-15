В 2022 году в Сириусе откроется концертный зал на 1500 мест

В конце 2022 года на федеральной территории «Сириус» откроется концертный зал. Об этом президенту Росси Владимиру Путину сообщила на встрече руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. По ее словам, в настоящее время проектировщики зала делают все, чтобы там была акустика высочайшего уровня.

«С ведущими деятелями искусства, музыкантами, артистами балета мы сейчас уже начинаем обсуждать программу его развития. Мы фактически планируем реализовывать те возможности, которые будут у ребят, самых сильных, самых талантливых музыкантов, артистов и молодых коллективов из каждого региона, – выступать на этой площадке», - говорит госпожа Шмелева.

Он также добавила, что в основном зале планируется обустроить 1200 мест, на второй сцене - 300. Там также будет литературно-художественная гостиная и художественная галерея. «Это оттого, что он находится на самом главном входе на федеральную территорию. Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства», - акцентировала руководитель Фонда «Талант и успех».

Елена Шмелева рассказала, что сдача концертного зала в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2020 года. В настоящее время строители заканчивают шестой этаж. Сформирован художественно-экспертный совет, куда, в частности, входят учредители Фонда - Валерий Гергиев, Сергей Ролдугин и Светлана Захарова, а также выпускники «Сириуса», которые побеждают в конкурсе «Созвездие», чтобы создатели концертного зала были актуальны и той программе, и тем возможностям, которые сейчас есть при подобном строительстве.

Дмитрий Михеенко