Удаленный режим работы повысил эффективность французских работников на 22%

Переход на удаленный режим работы в связи с пандемией COVID-19 повысил продуктивность французских работников на 22%. Об этом говорится в исследовании НКО Institut Sapiens, выдержки из которого приводит Le Parisien.

Причин повышения эффективности сотрудников, находящихся на удаленке, сразу несколько. Прежде всего это снижение числа отвлекающих от работы факторов, таких как кофе-брейки, продолжительные обеденные перерывы, несколько встреч за день или окружающие шумы. Кроме того, работникам больше не нужно было тратить ежедневно время и силы на то, чтобы добраться на работу и обратно домой. Сэкономленное время, в частности, позволяло работникам дольше спать, а значит, и быть в лучшей физической форме к началу рабочего дня. Наконец, отмечают авторы исследования, повышалась мотивация и ответственность работников.

Все это в итоге положительно сказалось и на экономике страны: за счет повышения производительности сотрудников компаний Франции удалось сохранить €216?230 млрд внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году.

При этом авторы отмечают, что положительный эффект от удаленки не может продолжаться вечно. При продолжительном сохранении удаленного режима работы вместе с ограничениями, введенными властями из-за пандемии, эффективность работы начинает снижаться. Причем в итоге она может упасть на 20% от изначального показателя — до начала периода удаленной работы. Причиной тому становятся чувства одиночества и тоски из-за невозможности увидеться с коллегами и друзьями.

Кирилл Сарханянц