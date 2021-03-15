Выдача потребительских кредитов в Челябинской области упала на 10,5%

В Челябинской области в феврале этого года было выдано 32399 потребительских кредитов, что на 10,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По количеству выданных потребкредитов регион занимает девятое место в стране.

Отрицательная динамика потребительского кредитования отмечена во всех регионах, входящих в топ-30 НБКИ по числу выданных займов. В Челябинской области разница с прошлым годом чуть ниже, чем в среднем по России, где она составляет 11,3%. Самую серьезную динамику сокращения показали Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что «тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной». Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения, выдавать кредит заемщику или нет, является персональный кредитный рейтинг, считает он.