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Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение коммерческой недвижимости для физических лиц, в том числе — являющихся индивидуальными предпринимателями или собственниками бизнеса.


Кредит предоставляется на покупку строящейся или готовой коммерческой недвижимости в многоэтажных зданиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных банком застройщиков.

Сумма кредита — от 3 000 000 до 20 000 000 рублей Срок кредита: от 3 до 15 лет — заемщики, работающие по найму, от 3 до 7 лет — собственники бизнеса или индивидуальные предприниматели. Минимальный первоначальный взнос — 30%. Процентная ставка — от 8,99%. Залог — приобретаемый объект недвижимости или права требования по ДДУ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение нежилого (коммерческого) помещения в многоквартирном доме у юридического лица-застройщика, входящего в список Ключевых партнеров банка, по договору купли-продажи (юридическое лицо должно быть первым собственником жилого помещения, на которое оформлено право собственности); договору участия в долевом строительстве; договору уступки прав требования, где цедентами не могут выступать физические лица и инвестиционные фонды, в том числе их управляющие компании (максимальное количество уступок — одна) по программам «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке»: процентная ставка от 8,99% до 11,99% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также категории заемщика. Минимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 15 лет (включительно) для заемщиков, работающих по найму; от 3 до 7 лет- для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма кредита: 20 000 000 руб. Регион нахождения приобретаемой недвижимости: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос — 30%. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 15.03.2021. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Банк УРАЛСИБ. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

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