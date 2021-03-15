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В отделениях Пугачевской РБ Саратовской области пройдет капитальный ремонт

В Пугачевской районной больнице Саратовской области в 2021 году планируется провести капитальный ремонт в рамках федеральной программы модернизации лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, уже разработана проектно-сметная документация, объявлены аукционы на проведение ремонтных работ. Также запланирована масштабная замена оборудования и закупка семи автомобилей для перевозки сотрудников и больных.

«На 2024 год намечено строительство нового инфекционного корпуса. Сейчас выбирается участок под строительство. Также планируется ремонт родильного отделения», — отмечают в ведомстве.

Мария Шахрай


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