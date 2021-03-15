Заместителю главы администрации Волгодонска продлили арест до 16 апреля

Ленинский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста заместителю главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергею Вислоушкину. Чиновник останется под стражей до 16 апреля. Об этом “Ъ-Юг” рассказали в пресс-службе суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, господин Вислоушкин был задержан 23 сентября 2020 года в своем рабочем кабинете в администрации Волгодонска. Следователи подозревают замглавы администрации города в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, Сергей Вислоушкин с января 2018 года по август 2020 года систематически получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. По предварительным данным правоохранителей, общая сумма взятки составляет более 4,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. Отметим, что санкциями ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание от крупного штрафа до пятнадцати лет тюрьмы.

Наталья Шинкарева