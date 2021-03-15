Облсуд отметил два приговора протестующим в Воронеже

Воронежский областной суд отменил постановления по двум делам участников несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января. Об этом сообщает воронежская инициативная группа «После протеста».

Приговоры отменила судья по административным делам облсуда Наталья Андреева. Она сочла, что первая инстанция нарушила принцип территориальной подсудности. Дела о нарушениях правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2.2, ст. 20.2.5 КоАП РФ) были переданы из отделений полиции в Ленинский районный суд, хотя они должны были быть рассмотрены в Железнодорожном и Коминтерновском райсудах, по месту оформления протоколов в отношении задержанных, сочла апелляция.

«Система столкнулась с огромной нагрузкой, к которой была не готова. Эта ситуация означает лишь то, что дела пошли на "новый круг" и их итог вряд ли изменится. Хотя это отдаляет их вступление в законную силу, которое приведет к необходимости оплаты штрафа»,— сказал представляющий интересы задержанных юрист Даниил Поляков, слова которого приводит проект «После протеста».

Сергей Калашников