Жителя Ижевска будут судить за пожар при ремонте автомобиля

Жителя Ижевска будут судить за повреждение четырех гаражей и уничтожение имущества на сумму более 600 тыс. руб. при ремонте автомобиля (ст. 168 УК РФ). В настоящее время обвиняемый возместил ущерб, в том числе путем самостоятельного восстановления гаражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина ремонтировал автомобиль в гараже ГСК «Энергия». В результате неосторожного обращения с уголовной шлифовальной машиной воспламенились пары бензина из топливной системы машины, а после возник пожар.