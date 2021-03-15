В Екатеринбурге реконструируют парк имени 50-летия ВЛКСМ и поставят тренажеры

Администрация Екатеринбурга показала, как будет выглядеть реконструированный парк имени 50-летия ВЛКСМ в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова. Мэрия подвела итоги онлайн-опроса, большинством голосов жители поддержали эскизный проект, разработанный ОАО «Челябтяжмашпроект».

«По оценкам специалистов, одной из основных проблем парка имени 50-летия ВЛКСМ является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов, расположенных на его территории. Здесь также отсутствует освещение, универсальные спортивные площадки, современные малые архитектурные формы: скамейки и урны», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Согласно эскизному проекту в парке реконструируют дорожно-тропиночную сеть, оборудуют входные группы, благоустроят прибрежные зоны и дополнительно озеленят рекреационные пространства.

«Центральная урбанизированная зона предусматривает активный формат времяпрепровождения и включает в себя универсальную спортивную площадку, площадку воркаута и уличных тренажеров, которые связывает беговая дорожка», — указано в эскизном проекте. Также в парке предусмотрена площадка экстримального спорта с памп-треком, площадки для детского отдыха разных возрастов с использованием игрового оборудования из натуральных материалов.

«Природная зона подразумевает использование среды парка для неспешных прогулок, уединения и семейных пикников на фоне природы. В нее включаются: философский сад, территория для свободных игр и отдыха "Бионика" с элементами геопластики, площадка для семейного отдыха "Песчаные дюны" и центральный элемент, основанный на идее привлечения подрастающего поколения к теме восстановления и бережного отношения к природным богатствам — площадка декоративного садоводства — "Занимательная ботаника"», — указано в документации. Кроме этого в парке организуют отдельное место для выгула и тренировки собак.

Сейчас на официальном портале Екатеринбурга проходит общественное обсуждение эскизного проекта. До 23 марта екатеринбуржцы могут внести свои предложения, касающиеся благоустройства парка. «Учитывая полученные отклики горожан, специалисты приступят к следующему этапу – разработке проектно-сметной документации благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ», — добавили в мэрии.