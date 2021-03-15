Глава сельского поселения Волгоградской области подозревается в служебном подлоге

В Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего главы одного из сельских поселений Палласовского муниципального района. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в марте 2020 года глава поселения внес в документы ложные сведения, что якобы в качестве водителя служебного автомобиля на работу принят его знакомый — директор местного дома культуры. Так, на протяжении года, мужчина подписывал путевые листы и передавал их в бухгалтерию, на основании которых производился расчет зарплаты. Предположительно, директор ДК какой-либо трудовой деятельности не осуществлял, а машина находилась в пользовании главы поселения. Зарплату выплачивали разнорабочему, выполнявшему поручения по обслуживанию здания администрации, уточнили в ведомстве.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД.

Мария Шахрай