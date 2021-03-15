«В модельной линейке Aurus пополнение»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как разработка была неофициально представлена публике.

В модельной линейке марки Aurus пополнение — это электрический мотоцикл. Пока только прототип, но, как обещают, уже в 2022 году он заменит мотоциклы BMW в почетных эскортах, а также поступит на службу в полицию и МЧС — на одном из рисунков мотоцикл окрашен в красный цвет, снабжен огнетушителем и спецсигналами. Предполагается и коммерческое использование: еще на одном скетче изображен стильный «кафе-рейсер». Есть и очень красивый вариант с коляской. Пиковая мощность силовой установки — 140 кВт. Разгон до «сотни» за 3,7 секунды. Про запас хода на одном заряде батареи написано «достаточный». Так лет 100 назад писали про мощность автомобилей марки Rolls-Royce.

С одной стороны, надо бы вроде порадоваться, что в России создан еще один высокотехнологичный продукт, который пригодится и на государственной службе, а, может быть, будет даже иметь коммерческий успех. С другой стороны, проект, который сегодня называется Aurus, с самого своего начала отличается неким, скажем так, презрением к трудящимся и их мнениям. Оно понятно: дело государственное, а потому секретное. Но, как говорила Маргарет Тэтчер, «нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков». И в нашем случае деньги немалые. В СМИ обычно называется цифра 12 млрд руб.

Но информацией с нами делятся крайне неохотно. И это уже традиция. На официальном сайте Aurus ничего про мотоцикл нет. Несколько абзацев текста и видеоролик, где лимузин и мотоцикл едут по дорогам Дмитровского полигона в окружении зеленой листвы — стало быть, дело происходило как минимум прошлым летом — выложены на странице Минпромторга в Instagram. Вы можете себе представить, что новую модель Mercedes-Benz покажет не сама марка на официальной презентации, а, скажем, федеральное министерство транспорта Германии выложит несколько фоток полугодичной давности на своей странице в «Одноклассниках»? Я почему-то не могу.