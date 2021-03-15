Охранявшую исторический музей Южного Урала компанию признали недобросовестной

Антимонопольная служба внесла в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Частная охранная организация “Виктория”» (Челябинск) и его учредителей. Компания была включена в список после обращения Государственного исторического музея Южного Урала. В учреждении пожаловались на то, что «Виктория» не исполнила надлежащим образом свои обязанности по контракту на 1,3 млн руб., заключенному в январе этого года, на обеспечение физической охраны и пропускного режима в здании музея.

Заявитель указал, что исполнитель в течение месяца неоднократно нарушал условия контракта. В итоге заказчик принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. После включения в реестр недобросовестных поставщиков компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.