Выдача потребительских кредитов в Удмуртии за февраль сократилась на 10,3%

В феврале 2021 года в Удмуртии выдали 14,09 тыс. потребительских кредитов. Это на 10,3% меньше, чем в феврале 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за этот период сократился на 11,3% — с 1,3 млн ед. до 1,15 млн ед.

Наибольшее количество потребкредитов за февраль 2021 года выдали в Москве (61,2 тыс. ед.), Московской области (52,5 тыс.), Краснодарском крае (44,7 тыс.), Башкортостане (40,1 тыс.) и Татарстане (39,3 тыс.). Снижение выдачи по сравнению с февралем прошлого года отметили во всех регионах страны, наибольшее — в Оренбургской (на 16,8%), Тюменской (на 16,8%), Кемеровской (на 15,1%) областях, Приморском (на 15%) и Алтайском (на 14,1%) краях.

«Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом, если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков. Это может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.