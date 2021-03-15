Facebook поможет 50 млн человек привиться от коронавируса

Американская корпорация Facebook представила план помощи в вакцинации населения от коронавируса. В компании рассчитывают, что новая стратегия поможет привиться около 50 млн человек. Будет улучшена работа чат-ботов о коронавирусе в WhatsApp, а также усилено сотрудничество со странами в донесении информации о пандемии и прививках. На постах об обсуждении вакцин в Instagram и Facebook по всему миру теперь будут добавляться стикеры о безопасности прививок и прохождении ими многочисленных тестов на безопасность. Также будет усилена борьба с информацией о вреде вакцин для здоровья.

Facebook сообщила о сотрудничестве с Бостонской детской больницей и создании инструмента для указания ближайших пунктов вакцинации. Сначала приложение будет работать только для США, однако в дальнейшем в компании планируют распространить его действие и на другие страны.

Также Facebook добавит в Instagram Информационный центр по коронавирусу. Он будет доступен по всему миру и поможет пользователям получать достоверную информацию о вирусе от локальных министерств и ВОЗ. Также в Instagram добавят новые стикеры для «историй», в который можно будет призывать население вакцинироваться.

Евгений Федуненко