За сломанную полицейскую челюсть житель Кропоткина получил год общего режима

Кропоткинский городской суд приговорил 37-летнего местного жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он осужден за применение опасного для здоровья насилия в отношении находящегося при исполнении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в крайсуде, 8 декабря 2020 года мужчина находился в торговом павильоне без защитной маски. В это время в магазин зашла группа контроля за соблюдением масочного режима. На требование полицейского предъявить документы мужчина ответил отказом и попытался покинуть магазин. Тогда сотрудник полиции преградил ему путь. В ответ подсудимый нанес ему удар кулаком в лицо и сломал стражу правопорядка челюсть.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок чрезмерным употреблением алкоголя», - рассказали в Краснодарском краевом суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Дмитрий Михеенко