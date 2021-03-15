Автомобили для перевозки инвалидов в Башкирии поступят из Нижнего Новгорода

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан» по итогам аукциона 12 марта намерено заключить контракт на поставку 38 автомобилей для перевозки пациентов с ограниченными физическими возможностями с ООО «Сограндис» (Нижний Новгород), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 54,15 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 53,88 млн руб. Контракт будет профинансирован из бюджета Башкирии. Компания была признана единственным участником аукциона.

По условиям торгов, автомобили нужно поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта в 20 районных больниц Башкирии, в том числе по три — в Шаранскую, Большеустьикинскую и Кигинскую центральные районные больницы.

В каждом автомобиле должно быть не менее трех мест: для водителя, инвалида-колясочника и сопровождающего. Место для транспортировки пассажира должно быть оборудовано ремнями-талрепами для крепления кресла-коляски, системой поручней и ремнем безопасности для фиксации человека в кресле-коляске. В задней части автомобиля должна быть заниженная площадка из рифленого алюминия для удобства въезда инвалида-колясочника.

ООО «Сограндис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2013 года. Компания занимается производством автотранспортных средств. Владельцем является Александр Сандугей. В 2019 году выручка предприятия составила 965,26 млн руб., чистая прибыль — 958 тыс. руб. В текущем году компания заключила 23 госконтракта на общую сумму 89,17 млн руб.

Майя Иванова