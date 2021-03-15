KazanSummit-2021 пройдет с 28 по 30 июля в смешанном формате

Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit» пройдет в 2021 году с 28 по 30 июля в смешанном формате. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

«Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в этом году состоится. 28-30 июля мы проведем его в гибридном формате: оффлайн на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" и онлайн», — отметила госпожа Минуллина.

Она добавила, что сейчас организаторы завершают формирование повестки, программы и спикеров саммита.

Напомним, в прошлом году KazanSummit перенесли в связи с пандемией COVID-19.

"Ъ-Казань"