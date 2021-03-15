16 марта в 14:30 Совещание по вопросу «Анализ критериев оценки проектов инициативного бюджетирования»

16 марта в 14.30 по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится совещание по вопросу «Анализ критериев оценки проектов инициативного бюджетирования (в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»).

На повестке несколько вопросов:

1. Об информации «Анализ критериев оценки проектов инициативного бюджетирования».

Доклад заместителя председателя Правительства – министра территориального развития Пермского края Борисова Александра Валерьевича

2. Об информации «О реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Добрянского городского округа и о критериях оценки проектов инициативного бюджетирования».

Доклад главы городского округа – главы администрации Добрянского городского округа Лызова Константина Васильевича

3. Об информации «О практике участия территориального общественного самоуправления в проектах инициативного бюджетирования».

Доклад представителей ТОС.

Обсуждение, принятие решения.