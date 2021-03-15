Власти Краснодара хотят отдать жильцам неиспользуемые муниципальные подвалы

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил на еженедельной городской планерке, что городские власти не должны платить за содержание подвальных помещений, находящихся в муниципальной собственности, где находятся только общедомовые коммуникации и не размещаются никакие городские службы.

«Это 100% имущество жильцов многоквартирного дома. И платить за содержание этого имущества муниципалитет не должен. Это наших служб недоработка. Это имущество надо передавать либо самой управляющей компании, либо жильцам», - констатировал градоначальник.

Он отметил, что, несмотря на то, что городская администрация не использует эти помещения, по факту в соответствии с жилищным законодательством она несет бремя по их содержанию наравне со всеми жильцами многоквартирного дома, а управляющая компания выставляет мэрии счета по квадратуре.

«Необходимо продолжать претензионную работу активно в судебном порядке. Я не считаю правильным, что это имущество находится у муниципалитета на балансе, когда эти помещения никакого целевого назначения не имеют. Это достаточно серьезные денежные средства, которые с муниципалитета взыскивает управляющая компания», - резюмировал господин Первышов.

По словам вице-мэра Краснодара Александра Нарижного, в настоящее время работа по передаче муниципальных подвалов в ведение собственников жилья ведется, часть помещений уже передана, от оставшейся части планируют избавиться до конца текущего года.

Дмитрий Михеенко