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ЧМК увеличил продажи рельсовой продукции почти вдвое

Челябинский металлургический комбинат (входит в группу «Мечел») за два первых месяца этого года увеличил реализацию рельсовой продукции на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщают в пресс-службе предприятия, рост обеспечили заключенные ранее экспортные контракты на поставку рельсов в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, а также российским промышленным предприятиям.

Продажи строительной катаной балки (двутавра) увеличились на 16%, фасонного проката (стоек, швеллеров, уголков, профилей разных модификаций) – на 44%.

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