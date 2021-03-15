Danone сменила генерального директора

Совет директоров Danone принял сегодня, 15 марта, ряд изменений на ключевых постах в руководстве компании. В частности, Эммануэль Фабер был освобожден от должностей генерального директора и председателя правления компании. Пост президента компании он сохранил.

Новым председателем правления Danone назначен Жиль Шнепп, который ранее был генеральным директором французского производителя электротехники Legrand. Он приступает к исполнению своих новых обязанностей немедленно. Компания же начинает поиски преемника господина Фабера на посту гендиректора. До того момента, как он будет найден, руководить компанией будут совместно господин Шнепп, а также международный генеральный директор Danone Вероник Пенкиенати-Бозертта и глава североамериканского подразделения компании Шейн Грант.

Отставке господина Фабера предшествовали несколько месяцев управленческого кризиса в компании. Многие акционеры считали стиль управления господина Фабера авторитарным, а его план вывода компании из кризиса — в корне неверным. По итогам 2020 года финансовые показатели Danone оказались хуже, чем у многих конкурентов. В частности, выручка упала на 6,6%, до €23,6 млрд. А рыночная капитализация компании сократилась за год на четверть.

На протяжении нескольких месяцев инвесторы-активисты призывали к отставке господина Фабера. В итоге 1 марта он согласился на разделение должностей генерального директора и президента компании с сохранением за собой последней. Однако господин Фабер захотел самостоятельно выбрать преемника на должность гендиректора, а также пытался замедлить процесс поиска нового гендиректора. После этого правление решило вмешаться в ситуацию и ускорить переход власти.

Кирилл Сарханянц