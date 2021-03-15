Житель Оренбурга осужден за присвоение муниципальной земли для производства газового конденсата

Областной суд Оренбурга оставил в силе приговор местному жителю за мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее мужчина был отправлен на полтора года в колонию и оштрафован на 100 тыс. руб. за хищение земли муниципалитета. Об этом сообщает источник “Ъ” в правоохранительных органах.

«В 2011 году в Управление Росреестра по Оренбургской области поступило поддельное распоряжение департамента, на основании данного распоряжения матери мужчины был бесплатно предоставлен в собственность земельный участок площадью 406 кв. м, расположенный в Оренбурге на территории садоводческого некоммерческого товарищества “Газовик”»,– говорится в сообщении.

Согласно фиктивному документу, мужчина мог открыть на участке производство. В итоге земля была переоформлена на мать мужчины. По оценке экспертов, рыночная стоимость земли превысила 4 млн руб. Ее предполагалось использовать для открытия производства газового конденсата, выяснили правоохранители.

Полиция возбудила по этому факту уголовное дело. В итоге суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Земля была возвращена муниципалитету. Позже осужденный пытался обжаловать приговор.

Георгий Портнов