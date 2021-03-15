В бюджет Краснодара поступило 17,7% от годового плана собственных доходов

На сегодняшний день в бюджет кубанской столицы поступило 3,76 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов. Это 17,7% от годового бюджетного плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городскую казну поступило на 277 млн руб. или на 10% больше, сообщила на городской планерке замначальника департамента финансов Ирина Лазарева.

По состоянию на 13 марта в городской бюджет поступило 870 млн руб. или 53,6% от месячного плана. Западный округ выполнил план на 25,6% (+53,8% к аналогичному периоду 2020 года), Центральный округ – на 26,5% (+43,8%), Прикубанский округ – на 42,2% (+74,1%) и Карасунский округ – на 38,7% (+64,1%).

Расходы местного бюджета на 12 марта составили с учетом краевых и собственных средств 5,83 млрд руб. На дорожное хозяйство было направлено 713 млн руб.; на социальную сферу — 3,39 млрд руб. (58% в общих расходах бюджета); на ЖКХ — 474 млн руб. (в том числе благоустройство — 307 млн руб.).

«Следует отметить, что с начала текущего года у нас увеличилась сумма расходов за счет того, что мы быстрее осваиваем краевые средства. Значительная доля — это субсидии — 10 млн руб.», - сообщила госпожа Лазарева.

Дмитрий Михеенко