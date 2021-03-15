Премьер-министр Башкирии решил пересмотреть арендные ставки на землю

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров взял на контроль «системную проблему» арендной платы земли. Об этом господин Назаров написал в Facebook, отметив, что в настоящее время в республике наблюдается «хаотичная и бессистемная» ситуация, когда в некоторых случаях арендная ставка, которая зависит от кадастровой стоимости участка, завышена, а в других — наоборот. «Дело в том, что окончательную стоимость земли устанавливает республика, и представители государства часто делают это абсолютно формально — без учета реальной ситуации на местах, — отметил премьер. — Никакой информации, которая помогла бы минземимуществу принять адекватное решение, в его распоряжении муниципалитеты не предоставляют. Я поручил местным властям провести анализ установленных ставок арендной платы и земельного налога; высчитать экономически обоснованные цены и предоставить все данные минзему. После этого мы произведем перерасчет арендной стоимости земли».

Олег Вахитов