На Кубани за сутки выявлено 123 случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 40472 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 713,1.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 36 человек, в Сочи – у одиннадцати пациентов, в Геленджике – у восьми. За сутки в Краснодарском крае скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2134 летальных случая, 35308 человек выздоровели, из них за последние сутки – 115 человек.

Анна Перова, Краснодар