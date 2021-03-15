15 марта, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Кубани за сутки выявлено 123 случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 40472 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 713,1.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 36 человек, в Сочи – у одиннадцати пациентов, в Геленджике – у восьми. За сутки в Краснодарском крае скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2134 летальных случая, 35308 человек выздоровели, из них за последние сутки – 115 человек.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя