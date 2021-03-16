Следователей проверят на фальсификации

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил своему ведомству проверить информацию о том, что в следственном отделе по городу Усолью-Сибирское СУ СКР по Иркутской области якобы вошло в обычную практику фальсифицировать доказательства при расследовании уголовных дел. Структурным подразделением господин Бастрыкин заинтересовался после того, как правозащитники попросили его об этом. Напомним, в пятницу был вынесен приговор бывшему следователю этого отдела Сергею Лысых, обвиняемому в фальсификации доказательств по делу о пытках в отделении полиции. Суд признал его виновным и назначил условное наказание. По данным правозащитников, на суде Сергей Лысых говорил, что «переделать, доделать, переписать или пересоставить» при работе с процессуальными документами в отделе — устоявшаяся практика.

О том, что господин Бастрыкин заинтересовался работой усольского следственного отдела, сообщила пресс-служба ведомства. «В одной из публикаций сообщалось о вынесении в Иркутской области приговора бывшему следователю следственного отдела по городу Усолью-Сибирское регионального следственного управления СКР по Иркутской области, который признан виновным в фальсификации доказательств. В публикации приводится мнение следователя о том, что подобная практика незаконных действий достаточно распространена в отделе, где он проходил службу», — отмечается на сайте СКР.

Заняться этим вопросом должен будет руководитель управления кадров Следственного комитета, ему поручено организовать «соответствующие мероприятия профильными подразделениями».

Приговор бывшему следователю Сергею Лысых Усольский горсуд вынес в пятницу. Он признан виновным в фальсификации доказательств в деле о пытках жительницы города Марины Рузаевой в отделе полиции и приговорен к условному сроку. В январе 2016 года полицейские увезли Марину в отдел под надуманным предлогом помочь в расследовании убийства мужчины, проживавшего в соседнем доме. Ей якобы нужно было только посмотреть на некие фотографии. В отделе Марину приковали наручниками к скамейке и в течение нескольких часов заставляли сознаться в этом убийстве. Женщину избивали, надевали на голову полиэтиленовый пакет, применяли к ней электрошокер. Не добившись нужных показаний, ее отпустили домой. По заявлению Марины Рузаевой в 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), расследование которого было поручено Сергею Лысых. Из-за действий следователя Лысых из дела исчезло пальто Марины, на котором остались следы пыток, и лавочка, а само расследование растянулось на пять долгих лет. В отношении его самого уголовное дело было возбуждено в 2018 году. При этом 28 февраля 2020 года Усольский горсуд его оправдал, но Иркутский областной суд решение горсуда отменил и отправил дело на новое расследование.

На показания бывшего следователя в суде обратила внимание правозащитная организация «Общественный вердикт» (внесена Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов), которая в суде представляла интересы Марины Рузаевой. Она и потребовала от Александра Бастрыкина проверку заявлений бывшего следователя. Из его слов получалось, что фальсификация процессуальных документов стала распространенным явлением в следственном отделе, в котором он работал.

По данным правозащитников, Сергей Лысых не исключил, что протокол, в фальсификации которого его обвиняли, мог быть составлен другим следователем от его имени. «Следователь, получая дело от другого следователя, <…> видя какие-либо процессуальные нарушения, <…> пытается исправить. Ну, разными способами: то ли переделать, то ли доделать, то ли там переписать или пересоставить», — сказал он в судебном заседании.

Екатерина Еременко