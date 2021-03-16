Противовирусное подхватило рост

Производство лекарственных препаратов в Сибири набирает обороты. В прошлом году в округе их произведено в стоимостном объеме на 37% больше, чем годом ранее. Физический объем также вырос — на 23%. По словам экспертов, динамику обеспечила пандемия, из-за которой выросли продажи противовирусных препаратов. В числе других важных факторов роста — наращивание закупок регионами в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и процесс импортозамещения. По итогам 2021 года положительная динамика сохранится, однако взрывного роста с учетом сокращения доходов населения аналитики не прогнозируют.

В структуре денежного объема производства лекарственных препаратов в целом по России Сибирский федеральный округ по итогам 2020 года занял 8% и около 8,5% от натурального объема производства в упаковках, подсчитали в аналитической компании «Арэнси фарма». По объему производства округ находится на пятом месте в России. Всего, по данным экспертов, в 2020 году в Сибири было произведено лекарств на 42,1 млрд руб. Это на 37% больше, чем в 2019-м. Натуральный объем производства в прошлом году составил около 440 млн упаковок, что на 23% больше, чем годом ранее.

«Спрос на российском фармрынке в 2020 году определялся несколькими факторами, в частности, эпидемией коронавирусной инфекции. Она спровоцировала рост спроса, местами ажиотажный, на целый ряд препаратов, в том числе массово востребованных, таких как азитромицин, дексаметазон, парацетамол, римантадин и т.д. Производители Сибири естественно реагировали на этот тренд и активизировали выпуск отдельных наиболее востребованных позиций», — отметил директор по развитию «Арэнси фарма» Николай Беспалов.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост рынка, эксперт называет активное наращивание закупок лекарственных препаратов регионами в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и других госпрограмм, в том числе за счет препаратов с ценой выше средних значений по России. «Естественно, ряд компаний активизировал производство соответствующей продукции, в частности, поставки наращивала компания ПАО „Фармасинтез” (в группу входят два завода, расположенных в Сибири — в Братске и Иркутске)», — говорит господин Беспалов.

В течение последних лет правительство России приняло ряд мер, направленных на поддержку и развитие фармацевтического производства внутри страны. «Такие преференции, как льготное налогообложение, офсетные договоры, преимущества в тендерных закупках, регистрационные поблажки, позволили придать импульс развитию отечественных фармацевтических компаний», — считает эксперт фармрынка и глава евразийского подразделения «Босналек» Валентина Бучнева. По ее словам, 2020 год продемонстрировал особую значимость фарминдустрии, а высокий спрос дополнительно простимулировал производство. По итогам года локализованные препараты имели более высокую динамику: согласно данным DSM, 17% против 6%, подчеркивает эксперт.

Николай Беспалов в числе основных производителей лекарственных препаратов на территории Сибирского федерального округа называет компанию Renewal («ПФК Обновление») с долей от общего объема производства лекарственных препаратов в Сибири за 2020 год 42,5%. Другим крупным производителем является АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» с долей рынка 19%. ПАО «Красфарма» занимает 8%. Суммарно эти три компании производили почти 70% от натурального объема выпуска всех лекарств в Сибири в прошлом году. «В тройке игроков наиболее активно развивался Усолье-Сибирский ХФЗ — за год они увеличили отгрузки в 6,2 раза в упаковках. „ПФК Обновление” прибавило 34%, „Красфарма” потеряла в динамике 19%», — рассказал Николай Беспалов.

Эксперты считают, что предпосылок для значительного роста фармрынка в 2021 году нет. «Однако тренд на локализацию и более высокую динамику продаж препаратов отечественного производства создает возможности для дальнейшего развития фармацевтической промышленности в регионах», — говорит Валентина Бучнева.

Российская ассоциация фармацевтического маркетинга в 2021 году прогнозирует сдержанный рост рынка на фоне роста инфляции, снижения доходов населения, перерегистрации цен на жизненно важные препараты, нестабильности работы системы маркировки лекарств и новой волны COVID-19. При этом спрос на небрендированные дженерики вырастет на 5–6% (в денежном выражении — на 15%) в ущерб популярным лекарствам-брендам, не исключают эксперты.

Лолита Белова