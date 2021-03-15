Жители Самарской области совершили за год на 35% больше покупок по банковской карте

За минувший год жители Самарской области совершили 586 млн покупок. Это на 35% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Банк России.

«Суммарный объем покупок с использованием карт составил 402,9 млрд руб. (+20% к уровню 2019 года)»,– говорится в сообщении.

Всего в минувшем году жители Самарской области совершили 645 млн операций с использованием платежных карт на сумму 959,2 млрд руб. Это соответственно на 28% и 7% больше, чем годом ранее. При этом жители региона оплачивали товары и услуги по картам в десять раз чаще, чем снимали наличные.

Георгий Портнов