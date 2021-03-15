На закупку лекарств для пациентов с COVID-19 в Ленобласти выделили 41 млн рублей

В текущем году на приобретение лекарств для лечение амбулаторных пациентов с COVID-19 в Ленобласти выделено 40,9 млн рублей. Годом ранее на эти цели было направлено 109,3 млн рублей средств федерального бюджета.

Комитет по здравоохранению области уже заключил контракты на 29,2 млн рублей на поставку препаратов, соглашения на общую сумму около 10 млн рублей находятся в стадии подписания.

В пресс-службе правительства региона добавили, что медицинские учреждения области располагают необходимыми лекарственными средствами.

Напомним, что за послдение сутки в Ленинградской области за сутки выявили 130 новых случая COVID-19.