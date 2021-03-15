Эдвард Паскуале из «Локомотива» признан лучшим вратарем первого раунда плей-офф КХЛ

Вратарь ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Эдвард Паскуале признан лучшим игроком первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.

В серии игр до четырех побед первого раунда плей-офф «Локомотив» четыре раза подряд выиграл у финского клуба «Йокерит» и прошел во второй раунд плей-офф, где встретится с ЦСКА. 30-летний канадский голкипер железнодорожников Эдвард Паскуале в играх с «Йокеритом» отразил 97,52% бросков в свои ворота и в двух матчах сыграл «на ноль».

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Эдвард Паскуале становился лучшим вратарем октября 2020 года и января 2021 года в КХЛ.

Лучшим защитником первого раунда плей-офф признали московского динамовца Андрея Сергеева. «Динамо» со счетом 4:1 выиграла серию у череповецкой «Северстали». Лучшим нападающим признан Николай Голдобин из магнитогорского «Металлурга». Команда из Магнитогорска победила в серии плей-офф казахский «Барыс» со счетом 4:2,

В первом матче серии до четырех побед второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» 17 марта встречается с ЦСКА. Матч пройдет в Москве.

Антон Антонов