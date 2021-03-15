В марте суд Хакасии рассмотрит иск к главе республики Валентину Коновалову

Верховный суд Хакасии рассмотрит 25 марта иск от инициативной группы граждан с требованием установить факты нарушения главой республики Валентином Коноваловым регионального и федерального законодательства.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» представитель истца в суде Александр Мяхар, претензия связана с назначением в 2018 году на пост министра природных ресурсов и экологии Сергея Арехова. По мнению заявителей, его назначили «без согласования с Рослесхозом, как того требует Лесной кодекс».

«За подписью министра был опубликован ряд важных документов, которые влияют на благосостояние республики», - уточнил господин Мяхар.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлого года общественники заявили о намерении инициировать отставку с поста главы республики коммуниста Валентина Коновалова. По их словам, за время его пребывания в этой должности глава якобы неоднократно нарушал законодательство РФ. В вину ему ставили, в частности, назначения министров якобы с нарушениями законодательства, в том числе и господина Арехова.

Юлия Сасевич