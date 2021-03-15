В Казани подростков заподозрили в сбыте поддельных купюр

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против двух 16-летних подростков из Казани. Их заподозрили в сбыте поддельных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, зимой 2021 года подростки купили в интернете десять поддельных пятитысячных купюр за 15 тыс. руб., а 6 марта они сбыли две банкноты в торговых павильонах на Сибирском тракте, купив там различные товары. Позже продавцы обратились к правоохранителям, распознав подделки, и подозреваемых задержали.

Следствие утверждает, что всего задержанные сбыли восемь купюр, а две выбросили, поскольку те были повреждены.

Вину подростки признали. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"