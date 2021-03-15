В Пензенской области планируют ввести в эксплуатацию 855 тыс. квадратных метров жилья

В Пензенской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 855 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также нацпроектом для региона поставлена задача ввести к 2030 году жилье в объеме не менее 1,13 млн кв. м. ежегодно.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Жилье» бюджету Пензенской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021-2024 годы в размере более 1,1 млрд руб. на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Мария Шахрай