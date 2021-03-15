В Ростовской области выдача потребкредитов в феврале сократилась на 11,3%

В феврале 2021 года в Ростовской области было выдано более 33,7 тыс. потребительских кредитов, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

В Ставропольском крае в феврале было выдано более 19,8 тыс. потребкредитов (-12,1%), а в Краснодарском — 44,6 тыс. (-12,5%). Отметим, что Краснодарский край занимает третье место по динамике выдачи потребительских кредитов. На первом месте находятся Москва (61,2 тыс. выданных потребкредитов в феврале 2021 года) и Московская область (52,4 тыс.). В целом по России в прошлом месяце было выдано 1,15 млн. кредитов. Этот показатель на 11,3% меньше, чем в феврале прошлого года. «Тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной. Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом, если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным. Причем за счет качественных заемщиков»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева