На ноутбуки для медорганизаций Башкирии потратят до 80,4 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 26 марта отберет поставщика 1340 ноутбуков для медорганизаций республики в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 80,4 млн руб., цена одного ноутбука — 59,998 тыс. руб. Оборудование будет закуплено для реализации программы регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Источник финансирования контракта — бюджет республики.

Ноутбуки нужно доставить на склад ГУП «Башфармация» в Уфе в течение 60 дней с момента заключения контракта. Они будут направлены в 122 медучреждения Башкирии, в том числе в Республиканский клинический онкодиспансер, Республиканскую стоматологическую поликлинику, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Республиканскую клиническую психиатрическую больницу и так далее.

Майя Иванова