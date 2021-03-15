Объявлены аукционы на ремонт тротуаров в Саратове

Администрации всех шести районов Саратова объявили аукционы на ремонт тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках третьего этапа планируется привести в нормативное состояние подходы к социальным учреждениям. В Волжском районе будет отремонтировано 24 участка пешеходных зон общей площадью 46,5 тыс. кв. м., в Октябрьском - 20 общей площадью 45,2 тыс. кв. м., в Кировском - 21 (43,8 тыс. кв. м), во Фрунзенском - 10 (42,3 тыс. кв. м.), в Ленинском – 17 (47,5 тыс. кв. м), в Заводском - 21 (36,2 тыс. кв. м).

Общий объем финансирования, как сообщил в Instagram спикер госдумы Вячеслав Володин, составит 800 млн руб., из них 300 млн будут выделены на ремонт тротуаров в историческом центре.

Марина Ковалева