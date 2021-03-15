Криштиану Роналду перебил Пеле

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые назвал себя лучшим бомбардиром мира. Это произошло после того, как 36-летний футболист в очередном туре чемпионата Италии благодаря хет-трику в ворота «Кальяри» довел количество своих голов в официальных матчах до 770 и опередил по этому показателю знаменитого бразильца Пеле.

Заявление Криштиану Роналду о том, что он поднялся «на вершину мирового рейтинга бомбардиров, улучшив рекорд Пеле», последовало после того, как нападающий оформил хет-трик в ворота «Кальяри» в выездном матче 27-го тура итальянского чемпионата.

«Сегодня, когда я достиг отметки 770 официальных голов за карьеру, мои первые слова обращены к Пеле. В мире нет игрока, которого бы не воспитывали на рассказах о его играх, голах и достижениях. Я не исключение. Поэтому я полон радости и гордости, сумев превзойти рекорд Пеле. Это то, о чем я не мог и мечтать, когда рос ребенком на Мадейре»,— написал Роналду на своей странице в Instagram. При этом он подчеркивает, что в статистике Пеле, забившего 767 голов, он учитывает 9 его голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду.

Подобное уточнение не случайно. Дело в том, что общепризнанного списка бомбардиров за всю историю футбола не существует. В частности, по версии чешской федерации футбола нападающий Йозеф Бицан, чья карьера в Австрии, Чехословакии, а также протекторате Богемии и Моравии продолжалась с 1931 по 1955 год, забил 821 гол. И получается, что сейчас Криштиану Роналду игнорирует это достижение.

Как бы то ни было, 80-летний Пеле, в свою очередь, тепло ответил Криштиану Роналду в том же Instagram.

«Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах. Я жалею только об одном: что сегодня не могу тебя обнять»,— написал на своей странице легендарный трехкратный чемпион мира.

В любом случае бесспорно, что среди действующих бомбардиров Криштиану Роналду находится на первом месте. 102 из своих 770 голов он забил за сборную Португалии, 5 — за лиссабонский «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за «Реал» и 95 — за «Ювентус». Из футболистов, продолжающих выступление, отметку 750 голов преодолел лишь аргентинец Лионель Месси, а более 500 голов забили швед Златан Ибрагимович, поляк Роберт Левандовски и уругваец Луис Суарес.

Евгений Федяков