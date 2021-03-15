Жительница Ярославской области отдала мошенникам 295 тысяч рублей

В Ростовском районе Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 53-летняя местная жительница лишилась 295 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВМ России. Мошенники действовали по стандартной схеме.

На телефон женщины позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, под предлогом отмены несанкционированного кредита на ее имя, убедил оформить новый кредит, а затем перевести денежные средства на якобы «безопасный счет». Следуя инструкции звонившего, женщина перевела мошенникам 295 тыс. руб.

В пресс-службе рассказали, что по данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Дарья Сабаева