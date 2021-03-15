Экс-худрук Театра оперы и балета вернется в губернаторский совет по культуре

В министерстве культуры Пермского края прокомментировали информацию о выходе бывшего художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса из совета по культуре при губернаторе. Как пояснили в ведомстве, отсутствие господина Курентзиса в обновленном составе совета связано с оформлением документов.

«Так как Теодор Курентзис в документе был указан как художественный руководитель Пермского театра оперы и балета (кем он сейчас не является), документ необходимо было изменить. После того как будут подписаны необходимые бумаги, он будет включен в состав совета как художественный руководитель Дягилевского фестиваля»,— сообщают в краевом минкульте. Теодор Курентзис занимал должность художественного руководителя Пермской оперы с 2011 года. Летом 2019 года, на фоне конфликта с командой экс-губернатора региона Максима Решетникова, он покинул театр, однако остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля.

Ранее обновленный состав губернаторского совета по культуре был опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, совещательный орган покинул экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. А в состав совета вошла советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова, назначенная в январе этого года.