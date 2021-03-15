Более 110 тыс. воронежцев вакцинировались от коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает снижаться, оставаясь при этом самой высокой в Черноземье. За последние сутки в области подтверждены 226 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 15 марта. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 71 814(всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

Вместе с этим уже 110 198 жителей области по состоянию на утро 15 марта получили вакцину от коронавируса, а вторым компонентом привились 71 812 человек. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Регион постепенно возвращается к доковидной жизни: это видно по ежедневному снижению числа заболевших, устойчивому превышению выписки над госпитализацией. Но соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо»,— цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зафиксирован 21 случай летального исхода пациентов с коронавирусом.

229 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили также в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 15 марта в Воронежской области всего 71 814 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 66 126 пациентов выздоровели, 2 151 скончались. В России за последние сутки выявлено 9 437 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 400 045. Выздоровели и выписаны за сутки 8 447 человека (всего 4 003 576), скончались за сутки 404 пациента с коронавирусом (всего 92 494).

В облправительстве со ссылкой на «эпидемиологические расследования Роспотребнадзора» на 11:35 понедельника, 15 марта, подтверждают динамику по заболевшим и выздоровевшим, однако уже традиционно приводят иные данные по смертности. По данным местных властей, всего в регионе от COVID-19 умерли 2 537 человек, за последние сутки — 12. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников