Уголовные риски бизнеса и корпоративных юристов

19 марта 2021 года, 11:45

18 и 19 марта в Челябинске пройдет юридический форум «Минимизация рисков бизнеса в сфере государственного регулирования». Его организаторами выступили адвокатское бюро КРП (Челябинск) и консалтинговая компания «Ком-Юнити» (Москва). Перед участниками выступят адвокаты, представители юридической науки, известные корпоративные юристы из столицы. Также на площадке форума ожидают представителей регулирующих органов. Программа форума рассчитана на правовых консультантов компаний и их руководителей.

Во время проведения форума «Коммерсантъ – Южный Урал» организует конференцию, посвященную уголовным рискам для бизнесменов и корпоративных юристов. Российское законодательство построено так, что уголовное право практикуют и в полной мере с ним знакомы только адвокаты. На предприятиях работают корпоративные юристы, сфера компетенция которых – гражданское право, госрегулирование, другие разделы, которые нужны бизнесу. И те риски, которые видят адвокаты, корпоративные юристы не всегда замечают. Те ситуации, на которые правоохранительные органы смотрят как на повод для уголовных дел, они рассматривают через призму административных, гражданско-правовых отношений и где-то могут допустить ошибки. Между тем любое уголовное преследование сильно бьет по компании, и даже если в итоге все удается уладить, сам факт начала расследования имеет репутационные последствия для бизнеса.

На конференции «Коммерсантъ – Южный Урал» мы обсудим такие темы:

Уголовные риски корпоративных юристов при закупке внешних услуг;

Уголовные риски юристов в процессе защиты интересов работодателя;

Мошенничество в предпринимательской сфере или когда сделку оценят как состав преступления;

Имущественные интересы бизнеса и уголовное преследование: грани разумного;

Спикеры



Сергей Куклев

руководитель отдела

мероприятий "Ъ-Южный Урал"

Модератор



Евгений Ковалев

управляющий партнер адвокатского бюро КРП







Михаил Кириенко

адвокат, партнер, руководитель уголовной практики АБ «КРП», к.ю.н







Денис Саушкин,

адвокат, партнер, управляющий партнер АБ «ЗКС» г. Москва







Вячеслав Леонтьев,

адвокат, управляющий партнер АБ «Леонтьев и партнёры» г. Москва







Алла Кочетова,

заместитель директора Юридического института ЮУрГУ, доцент кафедры «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза», к.ю.н







Технический партнер