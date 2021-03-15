Уголовные риски бизнеса и корпоративных юристов

19 марта 2021 года, 11:45
18 и 19 марта в Челябинске пройдет юридический форум «Минимизация рисков бизнеса в сфере государственного регулирования». Его организаторами выступили адвокатское бюро КРП (Челябинск) и консалтинговая компания «Ком-Юнити» (Москва). Перед участниками выступят адвокаты, представители юридической науки, известные корпоративные юристы из столицы. Также на площадке форума ожидают представителей регулирующих органов. Программа форума рассчитана на правовых консультантов компаний и их руководителей.
Во время проведения форума «Коммерсантъ – Южный Урал» организует конференцию, посвященную уголовным рискам для бизнесменов и корпоративных юристов. Российское законодательство построено так, что уголовное право практикуют и в полной мере с ним знакомы только адвокаты. На предприятиях работают корпоративные юристы, сфера компетенция которых – гражданское право, госрегулирование, другие разделы, которые нужны бизнесу. И те риски, которые видят адвокаты, корпоративные юристы не всегда замечают. Те ситуации, на которые правоохранительные органы смотрят как на повод для уголовных дел, они рассматривают через призму административных, гражданско-правовых отношений и где-то могут допустить ошибки. Между тем любое уголовное преследование сильно бьет по компании, и даже если в итоге все удается уладить, сам факт начала расследования имеет репутационные последствия для бизнеса.
На конференции «Коммерсантъ – Южный Урал» мы обсудим такие темы:
- Уголовные риски корпоративных юристов при закупке внешних услуг;
- Уголовные риски юристов в процессе защиты интересов работодателя;
- Мошенничество в предпринимательской сфере или когда сделку оценят как состав преступления;
- Имущественные интересы бизнеса и уголовное преследование: грани разумного;
Спикеры
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Сергей Куклев
руководитель отдела
мероприятий "Ъ-Южный Урал"
Модератор
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Евгений Ковалев
управляющий партнер адвокатского бюро КРП
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Михаил Кириенко
адвокат, партнер, руководитель уголовной практики АБ «КРП», к.ю.н
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Денис Саушкин,
адвокат, партнер, управляющий партнер АБ «ЗКС» г. Москва
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Вячеслав Леонтьев,
адвокат, управляющий партнер АБ «Леонтьев и партнёры» г. Москва
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Алла Кочетова,
заместитель директора Юридического института ЮУрГУ, доцент кафедры «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза», к.ю.н
Технический партнер
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